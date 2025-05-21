Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'in pozlarına beğeni yağdı!

Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken son dönemde merak edilen isimler arasında.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken, projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu anlatmıştı. Güldiken, "Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" dedi.

YAŞI DA MERAK EDİLDİ

Yaren Güldiken'in sosyal medyadaki paylaşımları ve yaşı da merak edildi. Güzelliğiyle sosyal medyada övgü alan oyuncunun pozlarına beğeni yağıyor.

Yaren Güldiken, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güldiken, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olarak tamamladı.

Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Güldiken, kendi mesleğinden uzaklaşmış ve kendini oyunculuk alanında geliştirmiştir.