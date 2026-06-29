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Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken kombiniyle olay oldu

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken sezonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşayan Güldiken iddialı kombiniyle adından söz ettirdi.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken kombiniyle olay oldu

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken sezon yorgunluğunu tatilde atıyor. Sezon finali sonrası rol arkadaşı Alper Çankaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan güzel oyuncu adından söz ettiren pozlar paylaşıyor.

Uzak Şehir in Pakize si Yaren Güldiken kombiniyle olay oldu 1

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken son olarak iddialı kombiniyle dikkat çekti. Turkuaz bir kombin tercih eden oyuncunun sütyensiz tarzı olay oldu.

Fiziğini sergileyen Yaren Güldiken'e beğeni yağdı.

Uzak Şehir in Pakize si Yaren Güldiken kombiniyle olay oldu 2

UZAK ŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Sezon finali sonrası oyuncunun projede kalacağı kesinleşti.

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Yaren Güldiken
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