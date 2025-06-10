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Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken plajdan peş peşe paylaştı! Hayranlarını mest etti

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken, doğal güzelliğiyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Sezonun yorgunluğunu tatile giderek atan güzel oyuncu beyaz bikinisiyle plajda poz verdi.

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken plajdan peş peşe paylaştı! Hayranlarını mest etti
Kubra Akalın

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir dizisi, sezon boyunca elde ettiği yüksek reytinglerle dikkat çekti. Dizinin yükselişiyle birlikte oyuncular da büyük ilgi görmeye başladı. Bu isimlerden biri de dizide Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken oldu.

Sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatilde alan Yaren Güldiken, plajda verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

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Son olarak güneşlenirken poz veren güzel isim şimdi de beyaz bikinisiyle plajda peş peşe poz verdi.

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Yaren Güldiken'e "Uzak Şehir'in en güzel kızı", "Çok güzelsin", "Seni beğeniyoruz", "Ne güzel bir kadınsın" yorumları yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-06-10 081127

Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım atan Güldiken, 2021 yılında dijital platformda yayınlanan "Hiç" dizisinde Doğa karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Ancak asıl çıkışını, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Uzak Şehir"de canlandırdığı Pakize Sancak karakteriyle yaptı.

Mynet'in Sesi
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Uzak Şehir Yaren Güldiken
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