Uzak Şehir’in Sadakat’i Gonca Cilasun’dan samimi itiraf! “Gerçekten anne kız gibiyiz”

Gonca Cilasun, konuk olduğu programda Uzak Şehir setindeki samimi atmosferi anlattı. Dizideki rol arkadaşı ile ilişkilerini öve öve bitiremedi. Peki, oyuncunun “gerçekten anne kız gibiyiz” dediği o isim kim? Detaylar haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir dizisinde Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun, katıldığı programda dizi setine dair samimi açıklamalarda bulundu. Cilasun, sette en iyi anlaştığı oyuncunun kim olduğunu da ilk kez açıkladı.

SETTE EN İYİ ANLAŞTIĞI İSMİ AÇIKLADI

Sibel Arna’nın sunduğu Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan oyuncu, dizide kızı Nare karakterini canlandıran Sahra Şaş ile çok iyi anlaştığını söyledi.

“GERÇEKTEN ANNE KIZ GİBİYİZ”

Cilasun, set arkadaşlığıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uzak Şehir’de Sahra Şaş ile çok keyifliyiz. Gerçekten anne kız gibiyiz. Bazen şey diyorum; saçmalama kendi anneni ara, ben senin annen değilim, bunu da bana soramazsın diyorum.”

