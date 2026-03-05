MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Yeni dizi yolda! 'Daha 17'nin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu

Kanal D’nin yeni yaz dizisi “Daha 17” için hazırlıklar sürerken kadroya sürpriz bir isim katıldı. Çağdaş Onur Öztürk’ün Serhat karakteriyle yer alacağı dizide Nesrin Cavadzade de Şebnem rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerin ay sonunda İstanbul’da başlayıp Bodrum’da devam etmesi planlanıyor.

Yeni dizi yolda! 'Daha 17'nin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Kanal D merakla beklenen yeni yaz dizisi “Daha 17” için hazırlıklar sürerken, dizinin kadrosuna katılan sürpriz isim de belli oldu.

KADROYA SÜRPRİZ İSİM

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı dizide hikayenin kritik karakterlerinden Serhat rolü için sürpriz bir isimle anlaşma sağlandı.

Dizide Serhat karakterine başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk hayat verecek.

Yeni dizi yolda! Daha 17 nin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu 1

NESRİN CAVADZADE DE KADRODA

Öte yandan dizinin dikkat çeken karakterlerinden Şebnem rolünü ise başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade canlandıracak.

Yeni dizi yolda! Daha 17 nin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu 2

ÇEKİMLER ÖNCE İSTANBUL’DA SONRA BODRUM’DA

Çekimlerine ay sonunda İstanbul’da başlanması planlanan dizinin seti daha sonra Bodrum’a taşınacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir’in Sadakat’inden itiraf! “Gerçekten anne kız gibiyiz”Uzak Şehir’in Sadakat’inden itiraf! “Gerçekten anne kız gibiyiz”
Britney Spears gözaltına alındı! Sebebi belli olduBritney Spears gözaltına alındı! Sebebi belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çağdaş Onur Öztürk Nesrin Cavadzade
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.