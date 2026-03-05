Yeni dizi yolda! 'Daha 17'nin kadrosuna sürpriz isim dahil oldu

Kanal D merakla beklenen yeni yaz dizisi “Daha 17” için hazırlıklar sürerken, dizinin kadrosuna katılan sürpriz isim de belli oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı dizide hikayenin kritik karakterlerinden Serhat rolü için sürpriz bir isimle anlaşma sağlandı.
Dizide Serhat karakterine başarılı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk hayat verecek.
Öte yandan dizinin dikkat çeken karakterlerinden Şebnem rolünü ise başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade canlandıracak.
Çekimlerine ay sonunda İstanbul’da başlanması planlanan dizinin seti daha sonra Bodrum’a taşınacak.
