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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Dizide sinirli, kızgın ve otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Gonca Cilasun tatil kareleriyle beğeni topladı.

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü ismin tatil kareleri ise beğeni topladı. Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un neşeli pozlarını görenler şaştı kaldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı 1

Dizide genellikle öfkeli ve sinirli olan Gonca Cilasun'un keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı 2

Usta oyuncuya sosyal medyada “Sadakat gülüyor” yorumları yapıldı.

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı 3

Uzak Şehir in Sadakat i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı 4

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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