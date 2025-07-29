Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun soluğu tatilde aldı! Görenler şaştı kaldı

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Sadakat Albora' karakteriyle dikkat çeken usta oyuncu Gonca Cilasun dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan ünlü ismin tatil kareleri ise beğeni topladı. Uzak Şehir'de otoriter bir hanımağa olan Gonca Cilasun'un neşeli pozlarını görenler şaştı kaldı.

Dizide genellikle öfkeli ve sinirli olan Gonca Cilasun'un keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncuya sosyal medyada “Sadakat gülüyor” yorumları yapıldı.