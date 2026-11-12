Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un sevgilisi kim? Bomba iddia

Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeni sezon için 10 kilo vererek dikkat çeken Gonca Cilasun'un rol arkadaşlarından biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'de Erol'a hayat veren Barış Yalçın'ın aşk yaşadıklalrı iddiası X'te hızla yayıldı. İki oyuncunun arasında 10 yaş fark olması da konuşuldu.

Ancak ne Gonca Cilasun'dan ne de Barış Yalçın'dan bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.



UZAK ŞEHİR AŞK YUVASI

Uzak Şehir'de ikilinin gerçekten bir ilişkisi varsa bu ilk olmayacak. Dizide tanışıp aşk yaşayan iki çift daha var: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkı ile Dilin Döğer ve Atakan Özkaya aşkı. İki çift de ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.