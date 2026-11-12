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Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un sevgilisi kim? Bomba iddia

Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Cilasun'un Barış Yalçın ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Uzak Şehir'in Sadakat'ı Gonca Cilasun'un sevgilisi kim? Bomba iddia
Nebahat Kübra Akalın

Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Yeni sezon için 10 kilo vererek dikkat çeken Gonca Cilasun'un rol arkadaşlarından biriyle aşk yaşadığı iddia edildi.

Uzak Şehir in Sadakat ı Gonca Cilasun un sevgilisi kim? Bomba iddia 1

Gonca Cilasun ve Uzak Şehir'de Erol'a hayat veren Barış Yalçın'ın aşk yaşadıklalrı iddiası X'te hızla yayıldı. İki oyuncunun arasında 10 yaş fark olması da konuşuldu.

Ancak ne Gonca Cilasun'dan ne de Barış Yalçın'dan bu iddiaları doğrulayacak bir açıklama ya da paylaşım gelmedi.
Uzak Şehir in Sadakat ı Gonca Cilasun un sevgilisi kim? Bomba iddia 2

UZAK ŞEHİR AŞK YUVASI

Uzak Şehir'de ikilinin gerçekten bir ilişkisi varsa bu ilk olmayacak. Dizide tanışıp aşk yaşayan iki çift daha var: Alper Çankaya ve Yaren Güldiken aşkı ile Dilin Döğer ve Atakan Özkaya aşkı. İki çift de ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

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Gonca Cilasun
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