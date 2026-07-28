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Uzak Şehir'in Şahin'i kararını verdi: Alper Çankaya Sevdiğim Sensin'de

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Alper Çankaya bir fenomen diziden başka bir fenomen diziye geçti. Çankaya yeni sezonda Sevdiğim Sensin dizisinde olacak.

Uzak Şehir'in Şahin'i kararını verdi: Alper Çankaya Sevdiğim Sensin'de

İki sezon boyunca "Uzak Şehir" dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya sezon finalinde vurularak diziden ayrıldı. Son dönemde dizideki rol arkadaşı Yaren Güldiken ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Çankaya'ya teklif yağıyordu.

İki sezon boyunca “Uzak Şehir” dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya’nın yeni adresi belli oldu.

Uzak Şehir in Şahin i kararını verdi: Alper Çankaya Sevdiğim Sensin de 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çankaya yine Ay Yapım'ın başka bir dizisiyle anlaştı ve Star TV’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Sevdiğim Sensin”in kadrosuna katıldı.

Uzak Şehir in Şahin i kararını verdi: Alper Çankaya Sevdiğim Sensin de 2

Yaz döneminde Ay Yapım’ın Netflix için çektiği, Onur Saylak’ın yönettiği “Eve Giden Yol” dizisinde oynayan Çankaya’nın Sevdiğim Sensin’deki rolüyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Çankaya
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