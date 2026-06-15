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Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde ekrana gelen sahneler yeni sezon için heyecanı iyice artırdı. Peki, Uzak Şehir'in yeni sezonu için tarih belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edildi.

Her sahnesi ses getiren dizi 63. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finaline Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi damga vurdu. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman?

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu? 1

Uzak Şehir dizisinin 3. sezon çekimleri ağustos ayının sonunda başlayacak. Fenomen dizi eylül ayında ise yeniden izleyicisiyle buluşacak.

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu? 2

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu? 3

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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