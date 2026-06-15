Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edildi.

Her sahnesi ses getiren dizi 63. bölümle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finaline Alya ve Cihan'ın düğün sahnesi damga vurdu. Peki, Uzak Şehir yeni sezon ne zaman?

Uzak Şehir dizisinin 3. sezon çekimleri ağustos ayının sonunda başlayacak. Fenomen dizi eylül ayında ise yeniden izleyicisiyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.