Uzak Şehir oyuncuları Alaçatı'da gerildi! Taksi kavgası

Uzak Şehir dizisi oyuncuları Alper Çankaya, Atakan Özkaya, Nihat Altınkaya ve arkadaşları Alaçatı’da gergin anlar yaşadı.

İddiaya göre oyuncular gece eğlendikleri mekandan çıktıktan sonra grubun bir kısmını taksiye bindirmek istedi. Ancak başka kişiler çağırdığı taksiye binmek isteyince Nihat Altınkaya sinirlendi, tartışma başladı.

Atakan Özkaya’nın karşı tarafın üzerine yürüdüğü anlar Alaçatı Haber kameralarını yansıdı.

Bir süre ağız dalaşının yaşandığı o anlarda oyunculara vatandaşlar da şaşkınlıkla baktı.

DİZİDEN AYRILMIŞTI

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı yapımda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Sahra Şaş gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir yeni sezonda Alper Çankaya olmayacak.