Uzak Şehir Şahin öldü mü? Alper Çankaya'nın yeni dizisi...

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Şahin karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Başarılı oyuncu Alper Çankaya’nın diziden ayrılıp ayrılmadığı araştırılırken, sezon finalinde yaşananlar X'te konuşuluyor.

Uzak Şehir sezon finalinde Şahin Boran tarafından yanlışlıkla vuruldu. Düğünün kana bulandığı sezon finalinde Şahin'in vurulduğu anlar X'te konuşuldu.

Uzak Şehir dizisinde Şahin Alabora karakterini oynayan Alper Çankaya diziden ayrıldı. Çankaya'nın kendi isteğiyle veda edeceği belli olmuştu.

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya hemen yeni dizi anlaşması da yaptı. Oyuncu Netflix için çekilecek “Eve Giden Yol” dizisi için el sıkıştı. Dizi yerli “Lost” formatında...