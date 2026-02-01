MAGAZİN

"Üzerimde emeği yok" demişti! Afra Saraçoğlu babasıyla buluştu

Şimdilerde Kenan İmirzalıoğlu ile A.B.İ dizisinde rol alan Afra Saraçoğlu yıllarca küs kaldığı babası Uğur Saraçoğlu ile buluştu. Baba-kız pozuna beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. A.B.İ. dizisiyle ekranda olan Afra Saraçoğlu'nun babasıyla ilişkisi yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl Saraçoğlu, Amerika’ya yaptığı bir ziyaret sırasında babasıyla görüşmüş ve birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Oyuncu babasıyla yine görüştü.

Oyuncunun babası Uğur Saraçoğlu, paylaşımına 'DNA ikizim' notunu düştü.

Oyuncu daha önce yaptığı bir röportajda, "Annemle babam ben küçükken ayrıldı. Babamla iki kez görüştüm ve bir daha hiç haber alamadım. Artık onunla görüşmem, çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım" demişti.

Afra Saraçoğlu
