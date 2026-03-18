Dune: Part Three fragmanı geldi! Dune: Part 3 fragman izle

Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran Dune evreni genişlemeye devam ediyor. Yönetmen Denis Villeneuve imzası taşıyan serinin üçüncü filmi Dune: Part 3 için yayınlanan ilk fragman kısa sürede gündem oldu. Başrollerinde Timothee Chalamet ve Zendaya’nın yer aldığı yapım, görsel şöleni ve derin hikâyesiyle şimdiden büyük beklenti yarattı.

İkinci filmin sonunda görünen Anya Taylor-Joy, Paul’ün kız kardeşi Alia Atreides olarak üçüncü filmde kilit bir rol üstlenecek. Serinin yeni kötüsü olan Robert Pattinson ise merak edilen isimlerden biri.



DUNE: PART 3 NE ZAMAN?

Dune: Part 3'ün yayın tarihi 18 Aralık 2026 olarak netleşti.