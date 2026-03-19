Uzi seccade paylaşınca eleştiri geldi! İsyan etti: Gösterdiğim kadınlar...

Gerçek adı Utku Cihan Yalçınkaya olan Uzi, Kadir Gecesi’nde tespih ve seccade paylaşımı yapınca eleştirel yorumlar aldı. Uzi bu yorumlardan sonra eleştirilere yanıt verdi.

“Makina”, “KRVN”, “Kan” gibi parçalarla adını duyuran rapçi Uzi gündemde. Kadir Gecesi’nde tespih ve seccade paylaşımı yapan Uzi, aldığı eleştirilere yanıt verdi.

Yapılan yorumlardan rahatsız olan Uzi "Ne herhangi bi şov amacım var ne de gözaltına alınmaktan korkuyorum ben zaten bir süredir denk getirdikçe ibadet ediyorum" diyerek şunları söyledi:

"Farkında mısınız bilmiyorum ama dün Kadir Gecesiydi bunun yerine yoga matında story paylaşsam daha az tepki verirdiniz. Bizim sayemizde bir kişi bile görüp ibadet edecekse ne mutlu bize amacım da budur."

"ALLAH İLE BENİM ARAMDA"

Onedio'da yer alan habere göre; Rapçi Uzi paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

"Şarkılarımda tam tersi bir tavır mı gördünüz, dinsiz olduğumu mu duydunuz da bu kadar şaşırdınız? İçtiğim alkol veya gösterdiğim kadınlar, yaptırdığım dövmeler hepsi Allah'la benim aramda hiçbirinin muhasebesini yapmak size düşmez. Kanı benden daha temiz bir rapçi varsa o da Heijandır. iftira atmayın attığınız iftirada boğulursunuz. Bunu bile çekemeyip karalamaya çalışan içi çürümüş arkadaşlara bizim yolumuz gibi yol nasip olsun."

