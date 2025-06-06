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Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver estetik yaptırırken felç kaldı

Hercai dizisinde hayat verdiği 'Keriman' karakteriyle tanınan oyuncu Eylem Tanrıver'in yaptırdığı estetik operasyonun ardından felç kaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını dile getiren ünlü isim, "Hayatımdan çalındı" diye konuştu.

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver estetik yaptırırken felç kaldı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin reyting rekortmeni dizilerinden Hercai'de "Keriman" rolüne hayat veren oyuncu Eylem Tanrıver'in geçirdiği operasyonun ardından felç kaldığı iddia edildi.

Son olarak söz konusu dizide rol alan ve bir daha ekranlarda görünmeyen Tanrıver, tv100 muhabiri Hediye Başak Bilgin'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KERİMAN

Oyuncu, estetik operasyon için girdiği ameliyat sonrası uygunsuz bir pozisyonda kaldığı için felç olduğunu söyledi.

Bu nedenle sinirlerinin hasar gördüğünü ve yürüyerek girdiği hastaneden, tekerlekli sandalyeyle çıktığını belirten oyuncu Tanrıver, sağlığını kaybettiğini, hayatından çalındığını dile getirdi.

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'HAYATIMDAN ÇALINDI'

Hukuki süreç de başlattığını belirten Eylem Tanrıver, tepkisini, "6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli - kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı" ifadeleriyle dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
hercai
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