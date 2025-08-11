Uzun zamandır tedavi görüyordu! Şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

'Hoşgeldin', 'Sen de Bizdensin', 'Vardar Ovası', 'Sarmaşık Güller' ve 'Köylü Güzeli' gibi seslendirdiği şarkılarla tanınan Ayla Başar'dan acı haber geldi.

Film- San Vakfı sosyal medyada Ayla Başar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Paylaşımda, "Ayla Başar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRDÜ"

Ayla Şabar'ın arkadaşı da "Can arkadaşım Ayla Başar, uzun zamandır tedavi gördüğü hastalıktan dolayı Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" açıklamasını yaptı.