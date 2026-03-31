Vj Bülent, Erol Köse itirafıyla dikkat çekti: Pavyonda da çalıştım, gazinoda da...

90’ların en ünlü VJ'lerinden biri olan Bülent Çarıkçı uzun süredir gözlerden uzakta. VJ Bülent olarak hafızalarda iz bırakan ünlü isim ekranlardan uzun süre uzak kaldıktan sonra İstanbul’u terk ederek Edirne'ye yerleşmişti.

Uzun süredir sessiz olan VJ Bülent Erol Köse'nin intiharı sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Nez'in kendisini takipten çıktığını söyleyen ünlü VJ şu ifadeleri kullandı:

"BEN BU ADAMI UNUTAMAM"

"Benim hikâyemde bir kurtarıcı Erol Köse. Nez adına bunu söyleyemem, ben kendi adıma konuştum. ‘Nur içinde yat, hakkım da varsa sana helal olsun’ dedim. ‘İbo Show’da İbrahim Tatlıses’le Yıldız Tilbe arasında geçen cümle gibi; beni p...lerin elinden kurtardı.

Kral TV’den sonra çok işte çalıştım, kötü insanlarla da karşılaştım. Pavyonda da çalıştım, gazinoda da, beş yıldızlı otelde de. Büyük bir yaşam savaşı verdim. Beni de Erol onların elinden aldı. Bu kadarını söyleyeyim, tam anlatamıyorum ama benim hayatımdaki dönüm noktasıdır. Ben bu adamı unutamam.”