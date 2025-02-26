Wanda Nara'nın o pozlarını gören Yasmin Erbil: Sinirim bozuldu

Wanda Nara, Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldü. 38 yaşındaki Arjantinli model ve sunucu, bu ödülünü alırken, sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

Wanda Nara'ya, "Başka aday yoktu sanırım?", "Ne yaptı da bu ödülü aldı?", "Nara'dan başka aday var mıydı?" yorumlar geldi. Ayrıca, "Hangi kritere göre bu ödülü aldı?" gibi eleştiriler de yer aldı.

Son dönemde Survivor'da olan sevgilisine dair paylaşımları ve yorumlarıyla dikkat çeken Yasmin Erbil, Wanda Nara'nın o pozlarına yorum yapmadan duramadı.

Icardi ile boşanma süreci sonrasında İstanbul'a gelen Wanda Nara'nın kırmızı elbisesiyle verdiği ilginç pozlar da dikkat çekti.

Yasmin Erbil Nara'nın videosunu paylaşarak dikkat çeken bir yorum yaptı. Erbil, "Bu ne ya sinirlerim bozuldu. Sarı mavisini giyip aynısını çekelim hahhahaah" dedi.

Erbil'in bu yorumu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.