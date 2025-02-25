Wanda Nara 'Yılın kadını' ödülünü aldı! Pembe elbisesiyle poz vermeye doyamadı: "Kalça çıkığı olacaksın"

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki ilişki, magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri olmaya devam ediyor. Wanda Nara ne yapsa olay oluyor...

Icardi, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine katılmak için İstanbul’a gelirken, Nara da yılın kadını ödülünü almak için soluğu İstanbul'da aldı.

İstanbul’a gelir gelmez, peş peşe paylaşımlar yapan Wanda Nara, Boğaz turu yaptıktan sonra ödülünü almak için ödül törenine katıldı.

Ödül törenine pembe bir elbise ile katılan Nara, bu şıklığıyla binlerce beğeni aldı.

YORUMLAR GECİKMEDİ

Ödülünü aldıktan sonra Instagram hesabında çekildiği pozları paylaşan Wanda Nara, yine iddialı seçimiyle adından söz ettirdi.



Sık sık göğüs dekoltesi ve çıplak pozlarıyla adından söz ettiren Wanda Nara bu sefer sırt dekoltesi tercih etti. Wanda'nın dekoltesini vermek için şekilden şekle girmesine "Kalça çıkığı olacaksın Wanda", "Wanda belin kırılacak Wanda" yorumları geldi.