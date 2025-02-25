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White Lotus 3. sezondaki ateşli sahneler seyirciyi ikiye böldü!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2025 08:55
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White Lotus 3. sezon çok iddialı başladı. Aimee Lou Wood ve Walton Goggins'in kimyası sosyal medyada çok beğenilirken 2. bölümdeki ateşli sahneler ise gündem oldu.

White Lotus 3. sezondaki ateşli sahneler seyirciyi ikiye böldü!

White Lotus 3. sezonu tartışmalı başladı. Dizide yer alan bazı sahneler gündemdeyken şimdi de ateşli sahneler dikkat çekti.

White Lotus izleyicileri ikinci bölümde Chelsea ve Rick arasındaki ağızları açık bırakan seks sahnesine tepki gösterdi.

Aimee Lou Wood'un canlandırdığı Chelsea, Walton Goggins'in canlandırdığı kendisinden büyük erkek arkadaşıyla birlikte sahnede çıplak poz verdi.

Bölümün sonlarına doğru Chelsea ve Rick yalnız vakitlerinin tadını çıkarırken, ikilinin ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı.

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Birbirlerine hiç benzemeyen ikilinin ilişkisi, hayranların da dikkatini çekerken, aralarındaki muhteşem kimya da dikkat çekti.

İkilinin ateşli sahnelerini gören seyircilerden kimi şaşkınlık yaşadığını ve ikilinin kimyasını beğendiği söylerken kimi ise bu sahneleri beğenmedi.

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BU SEZON KONU TAYLAND'A TAŞINDI

Mike White'ın yarattığı, ilk iki sezonuyla hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not alan tatil dramedisi The White Lotus, bu sezon Tayland'ın Koh Samui adasına taşınıyor. İlk iki sezon Hawaii ve İtalya'da geçen dizi, bu kez Amerika'dan daha da uzaklaşıyor ve daha geniş bir karakter kadrosuyla sekiz bölüm boyunca izleyicilerini bekliyor.

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Tayland sahne
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