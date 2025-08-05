Yağmur Yüksel kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Davet seçimi çok beğenildi

Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Yağmur Yüksel, güzelliği ve doğal tavırlarıyla kısa sürede bir hayran kitlesi elde etti. Başarılı oyuncu Yüksel'in Instagram pozlarına da beğeni yağıyor.

Hem özel hayatı hem de projeleriyle gündeme gelen Yüksel, InStyle dergisinin davetinde boy gösterdi.

Kırmızı mini elbisesiyle gecede dikkat çeken Yüksel geceye enerjisiyle damga vurdu. Sırt dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Yağmur Yüksel gecede bol bol da poz verdi.

Yağmur Yüksel’in ünlü oyuncu ve müzisyen Keremcem ile de vakit geçirdiği de gözlerden kaçmadı.

YAĞMUR YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Yağmur Yüksel, 23 yaşında. Yağmur Yüksel Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. "Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.