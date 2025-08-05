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Yağmur Yüksel kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Davet seçimi çok beğenildi

'Kan Çiçekleri' dizisindeki Dilan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Yağmur Yüksel davet tarzıyla beğeni topladı. Kırmızı mini elbisesiyle dikkat çeken Yüksel'e bir bakan bir daha baktı.

Yağmur Yüksel kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Davet seçimi çok beğenildi
Kubra Akalın

Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Yağmur Yüksel, güzelliği ve doğal tavırlarıyla kısa sürede bir hayran kitlesi elde etti. Başarılı oyuncu Yüksel'in Instagram pozlarına da beğeni yağıyor.

Hem özel hayatı hem de projeleriyle gündeme gelen Yüksel, InStyle dergisinin davetinde boy gösterdi.

Yağmur Yüksel kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Davet seçimi çok beğenildi 1

Kırmızı mini elbisesiyle gecede dikkat çeken Yüksel geceye enerjisiyle damga vurdu. Sırt dekolteli elbisesiyle adından söz ettiren Yağmur Yüksel gecede bol bol da poz verdi.

Yağmur Yüksel kırmızı mini elbisesiyle poz verdi! Davet seçimi çok beğenildi 2

Yağmur Yüksel’in ünlü oyuncu ve müzisyen Keremcem ile de vakit geçirdiği de gözlerden kaçmadı.

YAĞMUR YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Yağmur Yüksel, 23 yaşında. Yağmur Yüksel Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. "Kan Çiçekleri" dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki Yağmur Yüksel, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

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Yağmur Yüksel
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