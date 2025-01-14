Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener'in ölümünün ardından kızı rolündeki Seda Demir merak edildi! İşte son hali

MYNET DETAY- Usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Ener'in ölüm haberi sosyal medya hesabından "Ben melek oldum" paylaşımıyla duyuruldu. Ener'in ölümü sonrası hafızalara kazınan Yaprak Dökümü'ndeki rolü akıllara geldi.

Bedia Ener Yaprak Dökümü'nde Sedef karakterinin annesi Neyyir Hanım'ı canlandırıyordu. Seda Demir yıllar önce usta oyuncu hakkında şaşırtan sözler söylemişti.

Seda Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener tarafından mobbinge uğradığını ve bunu 15 sene içinde tuttuğunu itiraf etmişti. Bana 'Sen bu sesle asla oyunculuk yapamazsın, sesin çok kötü' dedi. Ben bu yüzden 7-8 yıl sesimden nefret ettim.' şeklinde açıklama yapan Seda Demir ölüm haberi sonrası merak edildi.

SEDA DEMİR ŞİMDİLERDE NE YAPIYOR?

Seda Demir ekrandan uzakta bir hayat yaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son haliyle merak edildi. Oyunculuk kariyerine ara veren Seda Demir yaratıcı drama eğitmenliği yapıyor.

Seda Demir'in son halini görenler "Ne güzelsin", "İlk bakışta tanımadım","Vay be değişmişsin" yorumlarında bulundu.

BEDİA ENER YANIT VERMİŞTİ

Bedia Ener o dönem iddialara "Seda hiç dışlanmadı. Onun yansıttığı gibi bir şey yaşanmadı. Hatta 5 sene boyunca ballı börekli çalıştık. Seda nereden yola çıksam da kendimi hatırlatsam diye düşünmüş olabilir" yanıtını vermişti.