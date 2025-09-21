Yasemin Ergene İzzet Özilhan'dan boşanır boşanmaz kaynanasını da sildi!

Doktorlar dizisinin Ela’sı oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evliliği 4 Eylül'de tek celsede resmen bitti. Anlaşmalı olarak boşandıklarını sosyal medya hesabından açıklayan Yasemin Özilhan soyadını de silerek yeniden Yasemin Ergene oldu.

Bir dönemin yıldız oyuncusu açıklamasında “İhanet ve aldatma yok” dedi. Yasemin Ergene boşanır boşanmaz tatile gitti ve soyadını da değiştirdi.

Çekya'nın başkenti Prag'a giden ve keyfinin yerine olduğunu üst üste paylaşımlarla gösteren Yasemin Ergene şimdi ise kaynanasını sildi.

Yasemin Ergene birçok polemik yaşadığı iddia edilen, hatta evliliği bir dönem onay vermediği söylenen kaynanası Emine Özilhan'ı takipten çıktı.

Yasemin Ergene'nin boşanma sonrası Beykoz'daki bir siteye taşındığı da iddia edildi. 3 milyon TL nafaka talep ettiği iddiaları olan Yasemin Ergene bir süre daha gündemde kalacak gibi...