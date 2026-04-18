Yasemin Şefkatli ve oğlu merdivenden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından aileyi sarsan bir olay daha yaşandı. Yasemin Tatlıses, kucağında oğluyla evinin merdivenlerinden indiği sırada talihsiz bir kaza geçirdi.

Dengesini kaybederek düşen Yasemin Tatlıses'in minik oğlu karnından yaralandı. Olayın ardından Yasemin Şefkatli ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anne ve oğul tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yasemin Şefkatli ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, oğlunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Şefkatli, ''Dün bu beyefendiyle merdivenden düştük o kucağımdayken ayağım kaydı çocuk güvenlik kapısının demiri derisini baya sıyırdı doktor kapatmadan önceki halini koyamıyorum. Bende hareket edemediğim için ambulansla gitmek zorunda kaldık hastaneye şu an ikimizde çok iyiyiz görünmez kaza işte Allah beterinden gerçekten korudu ikimizde kafamızı vurmadık bir yerlerimizi kırmadık “doktor put” deyip önünü açıp gösteriyor sürekli.'' ifadelerini kullandı.