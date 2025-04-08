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Yasmin Erbil Survivor'da olan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın zor anlarını paylaştı: Burada güzel haberler yok...

Survivor'da olan Yiğit Poyraz iletişim ödülü öncesi yaptığı konuşmada sevgilisi Yasmin Erbil'i çok özlediğini söyledi. Erbil ise o anları paylaşarak Türkiye gündemine dair yorumuyla dikkat çekti.

Yasmin Erbil Survivor'da olan sevgilisi Yiğit Poyraz'ın zor anlarını paylaştı: Burada güzel haberler yok...
Kubra Akalın

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstererek dikkat çekmişti. Erbil paylaşımı sonrası takipçi sayısının düşmesini de gündeme getirmişti.

"Takipten çıkanlar yormadığınız kendiniz çıktığınız için teşekkürler" diyen Yasmin Erbil bir yandan ülke gündemini takip ederken bir yandan da sevgilisinin Survivor performansını takip ediyor.

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Son olarak Yiğit Poyraz Survivor'da zor anlar yaşadı. Yiğit Poyraz açıklamasında "Geçen seneki dağılmalarımın en büyük sebebi hep oydu. Yani özlem beni geçen sene bitirmişti. Bu sene biraz daha dersimi alarak buraya geldim ama 2 ayı doldurdum ve çok bunalmış durumdayım. Yasmin'den bir şey duymayı onun sesini duymayı, güzel haberler almaya onun o cıvıl enerjisini almaya bile çok ihtiyacım var" dedi.
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Yasmin Erbil ise bu anları paylaşarak "Ah aşkım burada güzel haberler yok maalesef gündem çok kötü. Ama tabii ki sana cıvıl enerjimi vereceğim" dedi.

Mynet'in Sesi
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Yasmin Erbil
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