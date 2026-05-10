MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Yaz dizisine dahil oluyor: Altı Üstü İstanbul kadrosuna güçlü isim

atv’nin yaz sezonunda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı 'Altı Üstü İstanbul' dizisinde hazırlıklar sürerken kadroya dikkat çeken bir isim daha katıldı. Gençlik hikayesiyle öne çıkan projede, son olarak ödüllü oyuncunun ismi konuşuluyor.

Yaz dizisine dahil oluyor: Altı Üstü İstanbul kadrosuna güçlü isim
Sedef Karatay Bingül

NTC Medya imzası taşıyan 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yaz sezonunda atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan gençlik dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu yapımın çekimlerine 15 Mayıs’ta başlanması hedeflenirken, okuma provasının ise 13 Mayıs’ta gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yaz dizisine dahil oluyor: Altı Üstü İstanbul kadrosuna güçlü isim 1

FEYYAZ DUMAN KADROYA KATILDI

Son olarak ödüllü oyuncu Feyyaz Duman’ın projeye dahil olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun dizide Tarık karakterine hayat vereceği belirtildi. Geçmişinde zorlu olaylar yaşayan Tarık’ın, hikayede futbol takımının antrenörü olarak önemli bir rol üstleneceği öğrenildi.

GENÇ OYUNCULARLA DİKKAT ÇEKEN HİKAYE

Tarık karakterinin özellikle takımda yer alan gençlerin hayatına yön veren isimlerden biri olacağı ifade edildi. Feyyaz Duman’ın, dizide Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile sık sık karşılıklı sahnelerde yer alacağı belirtildi. Gençlik hikayesiyle öne çıkan 'Altı Üstü İstanbul', şimdiden yaz sezonunun merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yaz dizisine dahil oluyor: Altı Üstü İstanbul kadrosuna güçlü isim 2

YENİ İSİMLER İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yapım ekibinin oyuncu kadrosunu genişletmek için görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncuların açıklanması beklenirken, dizinin net yayın tarihinin de kısa süre içinde duyurulacağı konuşuluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Billie Eilish ilk kez açıkladı! Müziği bırakıyor mu?Billie Eilish ilk kez açıkladı! Müziği bırakıyor mu?
Dünyaca ünlü futbolcunun eşinden şaşırtan hamleDünyaca ünlü futbolcunun eşinden şaşırtan hamle

Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Duman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

Tüm gerçeği SGK’ya gidince öğrendi! Gözyaşları içinde anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.