Yaz dizisine dahil oluyor: Altı Üstü İstanbul kadrosuna güçlü isim

NTC Medya imzası taşıyan 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Yaz sezonunda atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan gençlik dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekti.
Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın oturduğu yapımın çekimlerine 15 Mayıs’ta başlanması hedeflenirken, okuma provasının ise 13 Mayıs’ta gerçekleştirileceği öğrenildi.
Son olarak ödüllü oyuncu Feyyaz Duman’ın projeye dahil olduğu ortaya çıktı. Başarılı oyuncunun dizide Tarık karakterine hayat vereceği belirtildi. Geçmişinde zorlu olaylar yaşayan Tarık’ın, hikayede futbol takımının antrenörü olarak önemli bir rol üstleneceği öğrenildi.
Tarık karakterinin özellikle takımda yer alan gençlerin hayatına yön veren isimlerden biri olacağı ifade edildi. Feyyaz Duman’ın, dizide Emir karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ile sık sık karşılıklı sahnelerde yer alacağı belirtildi. Gençlik hikayesiyle öne çıkan 'Altı Üstü İstanbul', şimdiden yaz sezonunun merak edilen yapımları arasında gösteriliyor.
Yapım ekibinin oyuncu kadrosunu genişletmek için görüşmelerine devam ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncuların açıklanması beklenirken, dizinin net yayın tarihinin de kısa süre içinde duyurulacağı konuşuluyor.
