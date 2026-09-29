Yeni bölüm ertelendi! Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ön gösterimle sosyal medyayı salladı

Atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul geçtiğimiz hafta reyting birincisi Uzak Şehir'i tahtından ederek reyting sıralamasını değiştirmişti.

Son dönemde yüksek reytingler alan fenomen dizi bu hafta ise Türkiye-İtalya UEFA Uluslar Ligi karşılaşması nedeniyle yeni bölümüyle ekrana gelemedi. Altı Üstü İstanbul dizisi bu hafta sadece 16. bölüm ön gösterimiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM ÖN GÖSTERİM İZLE

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Milli maç gecesinde Altı Üstü İstanbul'un ön gösterimi Total'de 5,13 reytingle üçüncü sıraya yerleşti. Kısa ön gösterim seyirciden tam not almayı başardı. Nehir Erdoğan’ın oyunculuğu kısa sürede gündem oldu.

Altı Üstü İstanbul 16. bölüm ön gösterimi için sosyal medyada; 'Harika oyunculuklar izliyoruz', 'Yaz dizisi diye başladığımız dizi her bölüm ağlatıyor', 'Oyuncuların emeğine sağlık', 'Yine döktürmüşler', 'Dram sahneleri çok iyi', 'Şu dizinin verdiği seyir zevkini hiçbir dizi vermiyor' gibi yorumlar yapıldı.