Daha 17 19. bölüm 1. fragman geldi! ''Senaristin ellerinden öperim''

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 dizisi yine heyecan dolu sahneleriyle seyiricisinden tam not alıyor.

Her bölümü büyük ses getiren Daha 17 bu hafta 19. bölümüyle pazar akşamıa damga vuracak. Daha 17'nin yeni bölümü öncesi yayınlanan ilk fragman kısa sürede sosyal medyada TT oldu. Fragmana Deniz'in, Teoman'a olan hislerini itiraf etmesi damga vurdu.

**DAHA 17 19. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

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Daha 17'nin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Senaristin ellerinden öperim', 'Bu sahneler çok iyi', 'Deniz ve Teoman sahnesine bayıldım', 'Yaz dizisi diye başladık abone olduk' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Leyla doğum gününde Aras'ın kardeşini bulmasını diler. Teoman'ın bir şeyleri hatırlamasından korkan Şebnem, Hakan'ın söyledikleriyle bir anda deliye döner.

Nuray, Şebnem'i o halde görünce Şebnem eline bıçağı alıp onun boğazına dayar. Deniz, Teoman'a olan hislerini en sonunda Aras'a ağlayarak itiraf eder.

DAHA 17 SON BÖLÜM ÖZETİ:

Kardeşini korumaya çalışırken vurulan Aras, ormanın karanlığında yaşam mücadelesi verirken Teoman onu hayatta tutmak için çabalar. Ölümle burun buruna gelen iki kardeş arasındaki bağ, bütün çatışmalarına rağmen kendini hissettirir. Aras’tan gelecek haberi bekleyen Leyla ve Deniz korkuyla birbirlerine tutunur. Hakan, işlerin kontrolünden çıkması endişesiyle bir hamle yapması gerektiğinin farkındadır.

Kardeşine kavuşma umudundan vazgeçmeyen Aras, hastaneden çıkar çıkmaz, Serhat’ın öldüğü geceyi aydınlatacak izlerin peşine düşer. Ancak Aras’ın kendisinden ve ailesinden sakladıklarını öğrenmeye kararlı olan Teoman, ona bir oyun hazırlar. Teoman'ın oyunu, iki kardeşi geçmişin karanlığıyla yeniden yüz yüze getirecektir.