Yeni Bond kızı adayları arasında gösterilen isimlerden biri de Hollywood'un dikkat çeken oyuncularından Sydney Sweeney oldu. 1971 yapımı Diamonds Are Forever filminde Sean Connery ile birlikte rol alan eski Bond kızı Trina Parks, Sweeney'nin bu rol için harika bir tercih olabileceğini söyledi.