James Bond serisinde yeni dönem için hazırlıklar sürerken gözler bu kez filmin kadın yıldızına çevrildi. Daniel Craig'in ardından 007 karakterini Robert Pattinson'ın canlandıracağının açıklanması sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yeni filmde Bond'un partnerinin kim olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Yeni Bond kızı adayları arasında gösterilen isimlerden biri de Hollywood'un dikkat çeken oyuncularından Sydney Sweeney oldu. 1971 yapımı Diamonds Are Forever filminde Sean Connery ile birlikte rol alan eski Bond kızı Trina Parks, Sweeney'nin bu rol için harika bir tercih olabileceğini söyledi.
Bond kızı adayları arasında sunucu Maya Jama'nın adı da geçiyor. The Gentlemen ve Celebrity Traitors projeleriyle oyunculuk alanında da adından söz ettiren Jama'nın Bond filminde rol alabileceği konuşuluyor. Bahis şirketi William Hill'in oranlarında da Jama'nın adı öne çıkan adaylar arasında yer aldı.
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da yeni Bond kızı olabileceği konuşulan isimlerden. Modellik kariyerinin ardından farklı bir alana yönelmeyi düşündüğü belirtilen Jenner, daha önce James Bond temalı bir partide tercih ettiği görünümle de dikkat çekmişti.
Yeni Bond kızı için adı geçen oyuncular arasında Margaret Qualley de bulunuyor. Bahis şirketlerinin listelerinde 2/1 oranla öne çıkan Qualley, The Substance ve Poor Things gibi yapımlardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.
Bridgerton dizisiyle tanınan Simone Ashley de Bond kızı olma ihtimaline kapıyı kapatmadı. Kendisine böyle bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini belirten oyuncu, aksiyon filmlerinde rol almak istediğini de dile getirdi.