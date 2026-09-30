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Yeraltı 2. sezon 7 Ekim'de başlıyor! Senariste tepkiler gecikmedi

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisi yeni sezona 7 Ekim'de başlayacak. Yeraltı fragmanı yayınlanır yayınlanmaz seyirci isyan etti.

Yeraltı 2. sezon 7 Ekim'de başlıyor! Senariste tepkiler gecikmedi

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni sezona diğer dizilerin aksine Ekim ayında başlama kararı aldı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolde olduğu Yeraltı yeni sezona 7 Ekim'de başlıyor.

YERALTI'NA YENİ OYUNCULAR

Yeraltı'na yeni sezonda başarılı transferler dikkat çekiyor. Diziye İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı.

Yeraltı 2. sezon 7 Ekim de başlıyor! Senariste tepkiler gecikmedi 1

Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Yeraltı dizisi 2. sezondan yeni fragman da geldi. Ancak fragman seyirciyi tatmin etmedi. Dizi fragmanının Bozo temelli olmasına dair senariste şu eleştiriler geldi:
Yeraltı 2. sezon 7 Ekim de başlıyor! Senariste tepkiler gecikmedi 2

  • "Bu 'Bozo'nun Soy Ağacı Maceraları' dizisi mi?"
  • "Ne biçim bir fragman bu ya üç tane başrolün var istihbarata çalışan iki aşığın aksiyonunu yazacağına gidip yine Bozo ve Bozo’nun ev olaylarını yazmışsın rezalet kötü"
  • "Bozo'nun yolu oldu dizi diğer 2 başrol yok"
  • "Dizinin DNA'sını yok ettin senarist."

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Anahtar Kelimeler:
Yeraltı dizisi
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