Yeraltı 2. sezon 7 Ekim'de başlıyor! Senariste tepkiler gecikmedi

NOW'un iddialı dizisi Yeraltı yeni sezona diğer dizilerin aksine Ekim ayında başlama kararı aldı. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Sümeyye Aydoğan'ın başrolde olduğu Yeraltı yeni sezona 7 Ekim'de başlıyor.

YERALTI'NA YENİ OYUNCULAR

Yeraltı'na yeni sezonda başarılı transferler dikkat çekiyor. Diziye İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu ve Ekrem Tamer katıldı.

Yeni oyuncuların katılımıyla daha da genişleyen “Yeraltı” dünyasında dengelerin nasıl değişeceği ve geçmişten gelen bağların hangi yeni hesaplaşmaları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.

Öte yandan Yeraltı dizisi 2. sezondan yeni fragman da geldi. Ancak fragman seyirciyi tatmin etmedi. Dizi fragmanının Bozo temelli olmasına dair senariste şu eleştiriler geldi:

