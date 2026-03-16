Yeraltı 8. bölüm 1. fragman izle! ''Senariste sesleniyoruz''

Now Tv'nin iddialı dizisi Yeraltı son olarak 7. bölümüyle ekrana geldi. Çarşamba akşamlarına damga vuran Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin 8. bölüm 1. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olmayı başardı.

YORUM YAĞDI

Yeraltı'nın yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Ali Haydar'ın Sultan'a bakışları bir şeyler anlatıyor sanki', 'Haydar Sultan çok süper bir çift', 'Senaristlere sesleniyoruz reyting düşmesin diye işi sürekli aşk meşke bağlamayın' gibi yorumlar yapıldı.

YERALTI 8. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

YERALTI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Bozo’nun aldığı kararlar Yeraltı’nda dengeleri yeniden kurarken, aile içinde kırılgan bir düzen oluşur. Herkes yeni sınırların nerede çizildiğini anlamaya çalışırken, bazı hesapların henüz kapanmadığı da giderek daha net hissedilir. Öte yandan Azize cephesinde atılan adımlar, yaklaşan büyük bir hesaplaşmanın işaretlerini vermektedir.

Ancak kimsenin bilmediği çok daha büyük bir tehlike sessizce büyümektedir. Hamburglu’nun eline geçen bir sır, Ceylan ile Haydar Ali’nin geçmişine dair her şeyi ortaya çıkarabilecek güçtedir. Bu gerçek açığa çıkarsa yalnızca bir ilişki değil, kurulan bütün dengeler yerle bir olacaktır.

Bu sırada Avrupa’dan gelen beklenmedik bir gelişme Yeraltı’nda yeni bir fırtınanın habercisi olur.

Şimdi Yeraltı’nda herkes aynı sorunun peşindedir: Bu beklenmedik gelişme kimin mesajı… ve sırada ne var?