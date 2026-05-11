Yeraltı'nın Haydar Ali'si Deniz Can Aktaş gerçek mesleğini açıkladı

İbrahim Selim’le Bu Gece’nin yeni konuğu son dönemde adından söz ettiren Deniz Can Aktaş oldu.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisindeki performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu Aktaş, kariyerine dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu.

Yeraltı dizisinin Haydar Ali’si Deniz Can Aktaş programda gerçek mesleğini açıkladı.

Aslında mesleğinin gemi makine mühendisliği olduğunu ilk kez açıklayan Aktaş, hayatındaki dönüm noktasının ise Avlu dizisi olduğunu açıkladı.

Başlangıçta yeniden kendi mesleğine dönmeyi planladığını ifade eden ünlü oyuncu, “Gemi makine mühendisiyim bu bizim aile mesleğimiz. Bir noktada aile mesleğime geri dönerim diye düşünmüştüm. Ancak Avlu'da çok benim içime işleyen bir sahneyi oynadım. Kendimden çıktığım bir andı benim için çok özeldi. Ondan sonra buymuş dedim, oyunculuk" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DENİZ CAN AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

Deniz Can Aktaş 28 Temmuz 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Yakışıklı oyuncu kendini bir söyleşide şöyle anlamıştı:

"Doğma büyüme İstanbulluyum, ailem 1964 senesinde İstanbul'a yerleşmişler. Anne-babam Kastamonu İnebolu’lu o yüzden aslen bende oralı sayılırım. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezunum."