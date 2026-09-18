MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kobra Murat'a tehdit mesajları yağıyor! ''Bomba koyarız, keleşle tararız''

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, yabancı numaralardan tehdit mesajları aldığını açıkladı. Divandiler, kendisinden 1 milyon dolar istendiğini, evinin kurşunlanacağı ve torununun kaçırılacağı yönünde tehditler aldığını dile getirdi.

Kobra Murat'a tehdit mesajları yağıyor! ''Bomba koyarız, keleşle tararız''
Öznur Yaslı İkier

Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir süredir tehdit mesajları aldığını söyledi.

Yurt dışı kaynaklı olduğunu belirttiği bilinmeyen numaralardan kendisine ve ailesine yönelik tehditler geldiğini söyleyen Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu belirtti.

Kobra Murat a tehdit mesajları yağıyor! Bomba koyarız, keleşle tararız 1

Murat Divandiler, tehdit mesajlarının farklı yabancı numaralardan geldiğini belirterek kendisinden 1 milyon dolar istendiğini söyledi. Kobra Murat, “Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupalardan, işte İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan. Çocuğuma, çocuğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Murat, ''Araç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin falan. Yani ne diyeyim ki hocam. Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı." ifadelerini kullandı.

Kobra Murat, “"Kimse kimsenin başına çökemez. Ben Roman Mahallesinde pırıl pırıl yanan evde Romanların göbeğinde oturuyorum. Hiçbir zaman korumalı sitelerde, havuzlarda falan oturmadım. Ama mafyalar, gayri meşru işler yapan insanlar hiçbir zaman çalışıp çabalayan böyle insanların peşine düşüp de bir şeyler koparmaya, çalışıp gizli numaralardan aramasın, şunu bilsinler. İşte evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız falan filan yani.''” sözleriyle tehditlerin içeriğini anlattı.

Kobra Murat a tehdit mesajları yağıyor! Bomba koyarız, keleşle tararız 2

“DEVLETİME BAŞVURDUM”
Yaşananlar nedeniyle huzursuz olduğunu söyleyen Divandiler, konuyla ilgili emniyete başvurduğunu açıkladı. Kobra Murat, "Arkadaşlar devletimiz her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Bu tür böyle haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes dürüst düzgün çalışsın, dürüst düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun.” dedi.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'
Başlamadan ertelendi: Senaryo değişiyorBaşlamadan ertelendi: Senaryo değişiyor

Anahtar Kelimeler:
Kobra Murat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

Fonları işleme kapatılan portföy yönetim şirketlerinden açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.