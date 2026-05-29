Yeraltı’nın Yavuz’u Emir Benderlioğlu Çırak dizisinde

Yeraltı dizisinin oyuncuları başarılı geçen sezonun ardından yeni teklifler alıyor. Yeraltı’nın Yavuz’u Emir Benderlioğlu'na iddia bir yapımdan teplif geldi.

Oyuncu “Çırak”a Ejder rolüyle renk katacak. 10 bölümlük dizinin çekimlerinin ağustos ayının ortasında bitmesi planlanıyor.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

tabii’nin yapımcılığını Serdar Öğretici’nin üstlendiği SO Medya imzalı tabii’nin “Çırak” dizisinin çekimlerinin haziran ortasında başlaması planlanıyor.

Ozan Akbaba’nın Birol Tezcan’la yazdığı ve başrolünü oynadığı diziye Damla Sönmez’li eski kadro devam ederken sürpriz bir isim de katılmış ve Uzak Şehir’in Sadakat’i Gonca Cilasun projeyle anlaşmıştı.