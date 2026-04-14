Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Arif Ertan Güntav'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

"Ruhsar", "Akasya Durağı", "Bizim Aile" gibi birçok başarılı yapımdaki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü oyuncunun kalp pili ile yaşamını sürdürdüğü biliniyordu. Usta oyuncunun acı haberini oğlu sosyal medya hesabından yaptığı "Babam Arif Ertan Güntav'ı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun." paylaşımıyla duyurdu.

Güntav'ın vefat haberinden sonra Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada: "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arif Ertan Güntav'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile birlikte son yolculuğuna uğurlanacak.

'6 adam pavyona gitmişiz...' Dilan Polat mesajları ifşa etti'6 adam pavyona gitmişiz...' Dilan Polat mesajları ifşa etti
Müjdeyi vermişti! Provalar başladıMüjdeyi vermişti! Provalar başladı

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

78 yıllık marka iflas etti!

'Ekranı kapatıp...' Yatırımcıya uyarı 'Bu hafta görmüş olacağız'

