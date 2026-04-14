Yeşilçam oyuncusu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti!

"Ruhsar", "Akasya Durağı", "Bizim Aile" gibi birçok başarılı yapımdaki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık problemleri yaşayan ünlü oyuncunun kalp pili ile yaşamını sürdürdüğü biliniyordu. Usta oyuncunun acı haberini oğlu sosyal medya hesabından yaptığı "Babam Arif Ertan Güntav'ı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun." paylaşımıyla duyurdu.

Güntav'ın vefat haberinden sonra Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada: "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Arif Ertan Güntav'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile birlikte son yolculuğuna uğurlanacak.