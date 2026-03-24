Yeşim Salkım Erol Köse yorumuyla gündemde! Cenk Eren sinirlendi, eski defterler açıldı

Erol Köse'nin ardından ünlü isimlerden "Hakkımı helal etmiyorum" paylaşımları geldi. Yeşim Salkım ise "Ölünün arkasından kötü konuşulmaz" deyince Cenk Eren patladı. Eski defterler açıldı, Cenk Eren'in sözleri gündem oldu.

Erol Köse'nin arkasında mektup bırakarak 16. kattan intihar etmesi sonrasında ünlü isimlerden paylaşımlar gelmeye başladı. 'Hakkımı helal etmiyorum' paylaşımları gündeme otururken Yeşim Salkım ise "Göçüp gidenin arkasından kötü konuşulmaz" dedi.

Hakan Uzan ile yaşadığı evlilikle 90'larda müzik sektöründe dikkat çeken isimlerden Yeşim Salkım'ın "Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben… Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam, bir devir bitti” sözleriyle dikkat çekti.

"BENİ HER YERDE YASAKLADILAR"

Bu sözlerin ardından Cenk Eren sinirlendi ve eski defterleri açtı. Eren, hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım’a yönelik geçmişte yaşadıklarını anlatan sert bir paylaşım yaptı.

Cenk Eren o dönem yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Seninle olan arkadaşlığımızı, sen boşandıktan sonra bitirmediğim için, o meşhur dörtlü defalarca ‘Bana konuşmayacaksın, ona selam vermeyeceksin’ dedi. Beni iki sene her yerde yasakladılar, sahnelerimi engellediler. Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler oldu. Senin yaptığın ama sonra ona devrettiğin albümü istemeye gittiğimde, 3 saat bekletip odasına aldı; odaya aldığında da yarım saat ayakta bekletti. ‘Ne albümü vermek sana? Sen daha da cezalandırılacaksın’ dedi. Yıllar sonra bana, ‘Sana bayağı kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dedi. Ben de ‘Ben ediyorum ama umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ dedim. Tek suçum, seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Evet, en çok sen üzüldün, şahidim. Herkes ‘90’lar muhteşem yıllardı, harika şarkılar, güzel günlerdi’ der. Bazıları için o kadar torpilliydi ki, onlar için güzeldi. Bizler içinse korku dolu yıllardı; ağzımızı açamazdık. Arkasından konuşmuyorum, helalleştiğimiz için sadece seninle dertleşmek istedim. Küs olsak da, ki hâlâ nedenini bilmiyorum, sana anlatmak istedim."

"EROL HER ŞEYİMİ ALDI"

Yeşim Salkım ise sinirlenerek "Ben kimseye bir şey devretmedim ! Zorla alındı her şeyim ve bunu çok iyi biliyorsun. Benim yaşadıklarımın yanında ve halen ödediğim bedeli hiç kimse bu kadın haklı çok çekti demedi. Ben sürgüne gittim, benim kliplerim yakıldı yok edildi, ofisime giremedim çünkü benden önce Erol girip her şeyimi aldı. Kapıda güvenlikler talan ettiler her şeyimi! Yine de boyun eğmedim" dedi.

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

