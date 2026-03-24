Erol Köse'nin ölümünün ardından Nez'den sert sözler! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktor Erol Köse, Ağaoğlu 1453'teki 16. kattaki evinden düşerek 61 yaşında hayatını kaybetti. Köse'nin ölümü kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Erol Köse'nin bazı arkadaşları, ünlü ismin bazı psikolojik sorunlar nedeniyle üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Henüz olayla ilgili detaylar netleşmemişken, Köse’nin vefatı yalnızca müzik dünyasını değil, geçmişte yaşanan birçok polemiği de yeniden gündeme getirdi. Yıllar boyunca birçok ünlü isimle yaşadığı tartışmalar, sosyal medyada tekrar konuşulmaya başladı.

EROL KÖSE NEZ OLAYI NEDİR?

Erol Köse’nin en çok konuşulan polemiklerinden biri de şarkıcı Nez ile yaşadığı süreçti. Nez, kariyerinin en parlak döneminde Köse ile yaptığı ağır sözleşmeler nedeniyle başka projelerde yer alamadığını ve adeta “hapse mahkum edildiğini” dile getirmişti.

Erol Köse’nin o dönem Gülşen ile yaşadığı ilişkinin de Nez’in kariyerini olumsuz etkilediği, Nez'in Gülşen'in isteğiyle prodüksiyon şirketinden kovulduğu iddiaları magazin gündeminde uzunca süre yer almıştı.

HEMEN PAYLAŞIM YAPTI

Nez, Erol Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nez, konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağını belirterek yıllarca yaşadıklarına dikkat çekti.

Nez; “Ben ve ailem yıllarca ne yaşadığımızı bir Allah ve bir biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum.” ifadelerini kullandı.