Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses'in son hali ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan’da yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık durumu merak edilen İbrahim Tatlıses yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken küs olduğu çocuklarına yine ateş püskürdü.

Tatlıses ses kaydında "Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım" dedi.

Öte yandan şarkıcıya ziyaretler de devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İbrahim Tatlıses'e ziyarete gitti.

Yayman; Tatlıses’in moralinin yüksek olduğunu ve kendisini türkü söyleyerek karşıladığını açıkladı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Tatlıses’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumunu da sorduğu aktarıldı.

Doktoru ise ünlü sanatçının safra kesesi iltihabı nedeniyle yakında ameliyat olacağını duyurdu.