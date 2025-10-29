MAGAZİN

Zehra Güneş kardeşi Mina'ya sürpriz yaptı! Ablasını karşısında görünce ağladı

Sultanlar Ligi'ne verilen arada Zehra Güneş, soluğu ABD'de eğitimine devam eden Mina Güneş'in yanında aldı. Karşısında ablasına gören Mina Güneş gözyaşlarını tutamadı.

Sultanlar Ligi'nde yoğun tempoda olan voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Kardeşleri de kendi gibi sporcu olan Güneş yaptığı sürprizle dikkat çekti.

Zehra Güneş kardeşi Mina ya sürpriz yaptı! Ablasını karşısında görünce ağladı 1

Sultanlar Ligi'ne verilen arayı değerlendiren Zehra Güneş soluğu kardeşinin yanında aldı. Kardeşinden habersiz olarak ABD'ye giden Zehra Güneş'in o anlarını Mina'nın arkadaşı kaydetti.

Zehra Güneş kardeşi Mina ya sürpriz yaptı! Ablasını karşısında görünce ağladı 2

Arkası dönük olan Mina, Zehra Güneş'i karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Zehra Güneş kardeşi Mina ya sürpriz yaptı! Ablasını karşısında görünce ağladı 3

Zehra Güneş geçtiğimiz aylarda kardeşini yolcularken "Sen en küçüğümüzsün… Hep korumak istediğim, hep biraz daha yanımda kalmasını dilediğim bir parçamsın. Ama şimdi, karşımda kocaman bir cesaretle, yüreği hayallerle dolu bir genç kadın duruyor. Geleceğine doğru yürüyorsun, dimdik ve umutla. Ve bu, bana tarifsiz bir gurur veriyor" demişti.

Zehra Güneş kardeşi Mina ya sürpriz yaptı! Ablasını karşısında görünce ağladı 4

29 Ekim 2025
KARİYERİNE ABD'DE DEVAM EDİYOR

Mina Güneş, kariyerine Amerika’da devam etme kararı almıştı. VakıfBank ve Fenerbahçe altyapılarında parkeye çıkan, Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde de forma giyen 2006 doğumlu pasör çaprazının 2025-2026 sezonunda NCAA Kolej Ligi ekiplerinden Ohio State Üniversitesi’nde forma giyiyor.

Zehra Güneş
