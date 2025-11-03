MAGAZİN

Zeynep Bastık lazere sinirlendi! Sahneden sert çıktı: Bu bir sevgi göstergesi değil

Zeynep Bastık, konserinde yüzüne lazer tutan seyirciye sinirlendi. Sahnede bu kişiye isyan eden Bastık, "Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın" dedi.

'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündeme geliyor.

Bir süredir Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık yoğun tempoda çalışmaya devam ediyor. Son olarak Zeynep Bastık sahnede yüzüne lazer tutulmasına verdiği tepkiyle gündeme geldi.

Zeynep Bastık sahnede konuşurken bir anda "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” diyerek kızdı.

Bastık "Yanlış mıyım?" diye sorunca konsere gelenler alkışladı. Şarkıcı ise "Halk yanımda çok teşekkürler" dedi.

Zeynep Bastık
