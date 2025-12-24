Dua Lipa minicik bikinisinin azizliğine uğradı! Sevgilisi de yanındaydı

Dua Lipa, Meksika’da çıktıkları lüks tatilde, kendisine büyük bir sevgiyle eşlik eden müstakbel eşi Callum Turner’ın plajda güneş kremi sürdüğü anlarla dikkat çekti.

30 yaşındaki şarkıcı ile 35 yaşındaki oyuncu, Noel öncesinde bronzlaşırken son derece romantik görüntüler verdi.

Dua Lipa, beyaz ve kahverengi leopar desenli oldukça iddialı bikinisiyle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. Tanga kesim bikini altı, Callum’la birlikte serinlemek için denize doğru yürürlerken fit görünümünü ön plana çıkardı.

Dua Lipa ve Callum Turner’ın ilişkisi Ocak 2024’te başlamış, çift bu yılın haziran ayında nişanlandıklarını doğrulamıştı.

Callum Turner, kısa süre önce verdiği samimi bir röportajda nişanlısı Dua Lipa için “dünyanın en güzel kadını” ifadelerini kullanmıştı. The Times Style’a konuşan oyuncu, ilk tanışma anlarını da detaylarıyla anlattı.

Turner, yoğun iş tempolarına ve mesafeye rağmen ilişkilerini ayakta tutan bir “kural”ları olduğunu da açıkladı. İkili, daha önce birkaç kez neredeyse karşılaşacakken denk gelemediklerini, doğru zaman geldiğinde ise her şeyin yerine oturduğunu belirtti.