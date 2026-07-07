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Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay gözyaşları içinde o mektubu okudu!

Usta oyuncu Zihni Göktay, son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun kızı babasına veda etmek için çıktığı kürsüde duygusal anlar yaşadı. Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay babasının kendisine yazdığı bir mektubu okudu

Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay gözyaşları içinde o mektubu okudu!

Usta oyuncu Zihni Göktay 6 Temmuz’da hayatını kaybetti. Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi. Törene Göktay’ın ailesi, sanat camiasından arkadaşları, oyuncular, sevenleri katıldı.

Törende konuşan Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay babasının kendisine yazdığı bir mektubu okudu. “Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda bana yazdığı yazıyı okuyacağım" diten Göktay zaman zaman konuşmakta zorlandı:

ZAMAN ZAMAN KONUŞMAKTA ZORLANDI

"Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. Yazı burada ama ben tekrar deşifre ettim, bir hatam olduysa affola.

Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay gözyaşları içinde o mektubu okudu! 1

'Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu bu tattığım, binbir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana 'Yolun açık olsun' diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Tiyatrocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu, evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır.

Zihni Göktay’ın kızı Zeynep Göktay gözyaşları içinde o mektubu okudu! 2

Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay’ın babası' desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil. Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ve ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki ayakların bu dikenli yolda incinmesin. Hadi rastgele. Babişkon.'

Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim."

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Anahtar Kelimeler:
Zihni Göktay
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