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Rapçi Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'dan şikayetçi oldu! Savcılık kararını verdi

Rapçi Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırı sonrası, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanıktan şikayetçi oldu. Canbay, "Hedef bendim, kurşun Kubilay'a isabet etti" dese de savcılık yaptığı inceleme sonrası bu ifadeye ikna olmadı.

Rapçi Canbay Aleyna Kalaycıoğlu'dan şikayetçi oldu! Savcılık kararını verdi

Rapçi Vahap Canbay, İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin soluğu savcılıkta aldı.

Olay sırasında araçta bulunan ve saldırıdan yara almadan kurtulan rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 diğer şüpheliden şikayetçi oldu.

TÜM BELGELER TEK TEK İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Canbay şikayet dilekçesinde, olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişinin kendisi olduğunu, kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini, Kadayıfçıoğlu'nun eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını ifade etti.

Rapçi Canbay Aleyna Kalaycıoğlu dan şikayetçi oldu! Savcılık kararını verdi 1

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve kamera görüntüsü inceleme tutanakları mercek altına alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktulü doğrudan hedef aldığı, müşteki Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilebilecek somut bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

Rapçi Canbay Aleyna Kalaycıoğlu dan şikayetçi oldu! Savcılık kararını verdi 2

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık tarafından 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, müşteki Canbay'a yönelik iddialar yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu
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