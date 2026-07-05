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Ziynet Sali Alex'i anarken gözyaşlarına boğuldu!

Ziynet Sali, konserinde zor anlar yaşadı. Ünlü şarkıcı bir süre önce vefat eden dostu Alexi'yi sahnede anarak gözyaşlarına boğuldu.

Ziynet Sali Alex'i anarken gözyaşlarına boğuldu!

Şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul Vadi Açıkhava sahnesinde gerçekleştirdiği konser sırasında zor anlar yaşadı. Ziynet Sali, repertuarındaki şarkıları seslendirirken bir anda duygusal anlar yaşadı.

Ziynet Sali Alex i anarken gözyaşlarına boğuldu! 1

Yakın zamanda kaybettiği "Alexi" isimli dostunu anan Sali gözyaşlarına hakim olamadı. Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Konuşmakta zorlanan Sali, gökyüzünü işaret ederek, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine... 'Siz çok iyiydiniz' diyordur" dedi.

Ziynet Sali Alex i anarken gözyaşlarına boğuldu! 2

Duygusal anların ardından arkasını dönerek gözyaşlarını silmeye çalışan başarılı sanatçıya, alandaki binlerce dinleyicisi alkışlar ve tezahüratlarla moral desteği verdi.

Gözyaşları içinde derin bir nefes alarak konserine güçlükle devam eden Ziynet Sali, yaşamın değerine vurgu yaparak hayranlarına teşekkür etti. Sali, "Neyse çok duygusal oldu... O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ziynet Sali
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