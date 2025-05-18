MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi! Ekibi hemen müdahale etti

Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam Çeşme konserinde sahnede baygınlık geçirdi. Apar topar kulise taşınan ünlü sanatçının sağlık durumu merak konusu oldu.

Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi! Ekibi hemen müdahale etti
Kubra Akalın

Ziynet Sali, başarılı sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Ancak ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Çeşme’de verdiği konserde hayranlarını korkuttu.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 133639

50 yaşındaki Ziynet Sali’nin Çeşme konserinde sahne alırken aniden fenalaştı. Performansı sırasında kendini kötü hisseden sanatçının bir anda dengesi bozuldu ve sahnede yere yığıldı. Olayı fark eden ekip, Sali’yi hızla kulise taşıdı.

Ekran görüntüsü 2025-05-18 133532

Ziynet Sali, daha önce de benzer bir sağlık problemi yaşamıştı. 2018 yılında Beylikdüzü’nde verdiği bir konserde de fenalaşan Sali, o zaman da sahnede baygınlık geçirmişti.

SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLDİ

Ziynet Sali’nin sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının hayranları sosyal medyada endişelerini dile getirdi. “Ziynet Sali sahnede bayıldı mı?”, “Ziynet Sali’nin sağlık durumu nasıl?”, “Çeşme konserinde ne oldu?” gibi sorular araştırılsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldıEurovision 2025'te Azerbaycan İsrail'e 12 puan verdi! Sosyal medya yıkıldı
Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çektiAli Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Ziynet Sali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Yürek burkan sözler! Okan Buruk duyar duymaz...

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Tepki çeken düğün konvoyuna ceza yağdı! Çok ağır yaptırımlar geliyor

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bodrum’a yeni halk plajı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

Ali Koç'un eşi Boğaz manzaralı yalısında yürüdü! Lüks bahçe dikkat çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.