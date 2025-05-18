Ziynet Sali sahnede baygınlık geçirdi! Ekibi hemen müdahale etti

Ziynet Sali, başarılı sahne performanslarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Ancak ünlü şarkıcı, geçtiğimiz akşam Çeşme’de verdiği konserde hayranlarını korkuttu.

50 yaşındaki Ziynet Sali’nin Çeşme konserinde sahne alırken aniden fenalaştı. Performansı sırasında kendini kötü hisseden sanatçının bir anda dengesi bozuldu ve sahnede yere yığıldı. Olayı fark eden ekip, Sali’yi hızla kulise taşıdı.

Ziynet Sali, daha önce de benzer bir sağlık problemi yaşamıştı. 2018 yılında Beylikdüzü’nde verdiği bir konserde de fenalaşan Sali, o zaman da sahnede baygınlık geçirmişti.

SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLDİ

Ziynet Sali’nin sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sanatçının hayranları sosyal medyada endişelerini dile getirdi. “Ziynet Sali sahnede bayıldı mı?”, “Ziynet Sali’nin sağlık durumu nasıl?”, “Çeşme konserinde ne oldu?” gibi sorular araştırılsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.