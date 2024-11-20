Mağlubiyetin ardından Arda Güler'den Hakan Çalhanoğlu yorumu! ''Eğer olsaydı...''

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ deplasmanında 3-1 yenilerek liderliği Galler'e kaptırdı ve A Ligi için play-off elemelerine kaldı. Sağanak yağmur altında oynanan mücadele sonrası Milli oyuncularımızdan Arda Güler, açıklamalar yaptı.

İşte Arda Güler'in açıklamaları;

''HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ''

Mağlubiyetin ardından konuşan Arda Güler, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Tüm takım olarak halkımızdan özür dileriz. Martta play-off oynayıp A Ligi'ne çıkmaya çalışacağız.'' dedi.

''HAKAN ÇALHANOĞLU OLSAYDI...''

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığından kaynaklı sahada olamamasına değinen Güler, ''Hakan ağabey olsaydı daha farklı bir oyun oynayabilirdik. Bugün olmadı, halkımızdan özür dileriz." ifadelerini kullandı.