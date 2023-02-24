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Mahalle afet gönüllüleri aldıkları eğitimle depremden sonraki ilk 72 saat için bilinçleniyor

24.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, düzenlediği temel arama kurtarma eğitimiyle gönüllülerini depremin ilk 72 saati için bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Dernek, deprem felaketinden sonra altın saatler diye tanımlanan ilk 72 saat içinde ilk müdahaleyi yapabilmek için gönüllülerine 36 saatlik temel arama kurtarma eğitimleri veriyor.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve temel afet eğitmeni Nazmiye Karaca, mahalle afet gönüllülüğünü, kendi ilçesinde ya da yakın bölgesinde yaşanabilecek deprem, sel, yangın, trafik, tren kazası, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil durumlara karşı ilk müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla kurduklarını söyledi.

Olası afet sırasında ilk etapta kurtarmaların büyük bir bölümünün çevredeki halk tarafından yapılabileceğini dile getiren Karaca, afetlerde bireysel farkındalığın önemine dikkati çekerek "1999 depreminde ve Kahramanmaraş depreminde de gördük ki aslında ilk kurtarıcılar halk tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bilinçli kurtarmaları yapabilecek, hemen ve yerinde müdahale kapasitesine sahip mahalle ekipleri oluşturmak en doğru projelerden biri, biz de bu hiyerarşiyle yola çıktık." dedi.

Karaca, mahalle afet gönüllüsü olmak isteyenlerin 36 saatlik eğitimi tamamlamaları gerektiğini belirterek "Bu eğitimin bir tam günü saha yani pratik eğitim olmak üzere, diğerleri teorik eğitimdir. Mahallenin içindeki herhangi bir okulda veya konferans salonunda verilebilir. İnsanların çalıştığı düşünülecek olursa insanların çalışma saatlerine uygun saatler tespit edilebilir." diye konuştu.

Karaca, bir günlük bu saha eğitimlerini ise Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde verdiklerini söyledi.

Mahalle afet gönüllülerinin ilk kuralının kendini korumak olduğunu dile getiren Karaca, bunun sebebini de aile, apartman ve mahalle zincirinde ilk adımın kişiden başlaması olarak açıkladı.

Türkiye genelinde 15 bin mahalle gönüllüsünü yetiştirdiklerini ve bunların 7 bininin ise İstanbul'da olduğunu belirten Karaca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından akredite olduklarını sözlerine ekledi.

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