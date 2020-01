Mahalle Buluşmaları, Toros ve Akkuyu ile devam ediyor

“Sizleri çaya bekliyoruz"

Esen, vatandaşların taleplerini dinlemek, onlarla birlikte çözüm aramak adına ‘çaya bekliyoruz’ şeklinde bir uygulamaya başlatacağını söyledi. Mesai sonrası kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları Belediyeye çaya çağıracağını dile getiren Başkan Semih Esen, bu yöntemle kısa süre içinde çok kişiye ulaşıp taleplerini dinlemeyi amaçladığını kaydetti.

Bir soru üzerine doğum öncesi ve doğum sonrası anne-baba eğitimi hakkında bir proje hazırladıklarını dile getiren Esen, “Konyaaltı’nda her yıl 2 bin bebek dünyaya geliyor. Böylesi önemli bir konuda bizlerde Konyaaltı Belediyesi olarak anne-baba eğitimi konusunda proje hazırladık. Henüz net olmamakla birlikte adını da ‘Konyaaltı’na Can Geliyor’ dedik. Bu proje içerisinde ebelerimiz, hemşirelerimiz ve doktorlarımız olacak. Amacımız, anne ve babalara gebelik döneminden doğum sonrasına kadar her türlü bilgiyi sağlamak. Bununla birlikte EXPO 2016 Parkı içerisinde üç adet sosyal tesis var. Bunlardan birini biz geçtiğimiz günlerde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine tahsis ettik. Biliyorsunuz bu dernek dar gelirli kız çocuklarını okutmak için burs veren, onlara kucak açan bir dernek. Bir diğer tesisi ise lise çağındaki dezavantajlı çocukları üniversiteye hazırlayan, onlara İngilizce eğitimler veren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneğine tahsis ettik. Buralarda eğitim gören 35 öğrenciden 32’si Orta Doğu Teknik Üniversitesini kazandı. Sosyal içerikli bu gibi projelerle her kesimden insanımıza dokunmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.



