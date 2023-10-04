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Mahalle kavgasına müdahale ederken şehit olan bekçi unutulmadı

04.10.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mahalle kavgasına müdahale ederken şehit olan mahalle bekçisi Fırat Doğan için şehadetinin 2. seneyi devriyesi münasebetiyle mevlit programı düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde mahalledeki kavga ihbarına gittikten sonra olayda silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahalle Bekçisi Fırat Doğan’ın şehadetinin 2. seneyi devriyesi münasebetiyle mevlit programı düzenlendi. Düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunarak Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan için dua edildi.

Süleymanpaşa ilçesi Erzurumlular Derneği’nde düzenlenen programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İl Müftüsü Mustafa Soykök, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, şehidin mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde 14 Temmuz 2021 tarihinde 2 aile arasındaki kavga ihbarına giden bekçilere silahlı saldırı sonrasında Gökçen Koşal şehit düşerken, Bekçi Fırat Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilmişti. Hastanede uzun süre tedavi gören Doğan da 80 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

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