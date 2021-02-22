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Mahalle kavgasında ortalık karıştı

22.02.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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Mahalle kavgasında ortalık karıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan mahalle kavgası polis ekiplerini alarma geçirdi.Olay, Orta Mahalle 222 ve 205 sokak kesişiminde saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan mahalle kavgası polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Orta Mahalle 222 ve 205 sokak kesişiminde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından M.T. 35 AE 229 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken yol üzerinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Bu esnada kavganın diğer tarafları otomobile parke taşı ile saldırarak ön camını kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobille olay yerinden kaçan M.T. polis ekipleri tarafından Egemenlik Bulvarı üzerinde duruldu. M.T. gözaltına alınırken otomobil de güvenlik amaçlı otoparka çektirildi. Öte yandan kaçan otomobilin çarpması sonucunda yaralanan kadın ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalle kavgasında ortalık karıştı

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